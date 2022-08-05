Москва, , 14:26 — REGNUM В Госдуме ждут официального подтверждения информации о том, что женщина, которая от безысходности швырнула ботинок в мэра Углегорского района, действительно получила новую квартиру, отметил замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалина Валерия Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Женщина пожаловалась губернатору на бездействия местной администрации. Она рассказала, что проживает в аварийном доме. Мэрия предложила ей квартиру, которая также находится в аварийном здании. После скандала чиновники нашли за сутки новое жилье.

«Если это правда, жест отчаяния привёл к мгновенному позитивному исходу. Будем надеяться, остальные россияне не возьмут на вооружение «ботинкометательный» метод Людмилы Аникеевой для решения всех наболевших проблем… А запросы по ситуации в Углегорске направлены, так что ждём официального подтверждения, что женщина положенную ей квартиру получила, а административное наказание за башмак — нет», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.

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