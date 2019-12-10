Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа проведут переговоры в Сочи.

На второй за 17 дней встрече лидеры России и Турции обсудят торгово-экономическое взаимодействие, проблемы в сфере энергетики, региональные конфликты, в том числе ситуацию на Украине.

Отдельной темой станет обсуждение снятия ограничений на экспорт российских продуктов и содействие России экспорту украинского зерна.

Эрдогана сопровождает глава разведки Хакан Фидан.

Пресс-конференцию по итогам встречи проводить не планируется.

Встреча президентов пройдется спустя два дня после переговоров вице-премьера России Александра Новака и министра торговли Турции Мехмета Муша. Чиновники обсуждали работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также строительство АЭС «Аккую».

Подробности переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана читайте в трансляции ИА REGNUM.