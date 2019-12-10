5 Августа
14:30
Состав турецкой делегации на переговорах в Сочи:
глава МИД Мевлют Чавушоглу,
министр обороны Хулуси Акар,
министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез,
министр казначейства и финансов Нуреддин Небати,
министр торговли Мехмет Муш,
министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи,
глава разведки (MİT) Хакан Фидан,
руководитель Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун,
пресс-секретарь президент Ибрагим Калын,
глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир.
Источник: агентство «Анадолу ».
14:25
Президент Турции вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.