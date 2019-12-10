5 Августа
 
14:30

Состав турецкой делегации на переговорах в Сочи:

  • глава МИД Мевлют Чавушоглу,

  • министр обороны Хулуси Акар,

  • министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез,

  • министр казначейства и финансов Нуреддин Небати,

  • министр торговли Мехмет Муш,

  • министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи,

  • глава разведки (MİT) Хакан Фидан,

  • руководитель Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун,

  • пресс-секретарь президент Ибрагим Калын,

  • глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир.

Источник: агентство «Анадолу ».

14:25

Президент Турции вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.