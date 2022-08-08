Встреча президентов состоялась спустя два дня после переговоров вице-премьера России Александра Новака и министра торговли Турции Мехмета Муша . Чиновники обсуждали работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также строительство АЭС «Аккую».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа провели переговоры в Сочи. На второй за 17 дней встрече лидеры России и Турции обсудили торгово-экономическое взаимодействие, проблемы в сфере энергетики, региональные конфликты, в том числе ситуацию на Украине. Отдельной темой стало обсуждение снятия ограничений на экспорт российских продуктов и содействие России экспорту украинского зерна.

Президент Турции вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным .

14:30 05.08.2022

Состав турецкой делегации на переговорах в Сочи:

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Источник: агентство «Анадолу «.

14:43 05.08.2022 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 5 августа сообщил телеканал ТРТ. Читайте подробнее: Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

15:02 05.08.2022 Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 5 августа сообщает турецкое агентство Anadolu. Об этом: Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным

15:11 05.08.2022 Пресс-конференцию Путина и Эрдогана отменили из-за графика турецкого президента. Об этом сообщают журналисты Кремлевского пула.

15:13 05.08.2022 Рамзан Кадыров будет в составе российской делегации участвовать в переговорах с Эрдоганом в Сочи, сообщает ТГ-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

15:27 05.08.2022 Сообщается, что Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи.

15:38 05.08.2022 Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Сочи. Встреча проходит на территории санатория «Русь». Подробности в материале: Путин и Эрдоган приступили к переговорам в Сочи

15:39 05.08.2022 «Турецкий поток» работает бесперебойно, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за это, заявил Владимир Путин. Об этом пишет «Карточный Домик: Россия».

15:40 05.08.2022 Российский лидер подчеркнул, что нельзя обойти стороной тему Сирии.

15:40 05.08.2022 Также отмечается, что Эрдоган заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

15:41 05.08.2022 Владимир Путин выразил надежду, что удастся подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей, обращает внимание ТГ-канал «Карточный Домик: Россия».

15:42 05.08.2022 Путин также назвал «Турецкий поток» одной из важнейших артерий снабжения европейских стран российским газом.

15:43 05.08.2022 «Европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа в Европу», — подчеркнул Путин.

15:46 05.08.2022 Владимир Путин лично поблагодарил президента Турции за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

15:47 05.08.2022 Эрдоган: «Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма и региональные вопросы».

15:49 05.08.2022 Усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помогли решить вопрос с вывозом украинского зерна из черноморских портов. Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 августа на встрече с Эрдоганом в Сочи. «Поставки уже пошли, я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», — сказал Путин. Об этом: Путин поблагодарил Эрдогана за помощь с вывозом зерна с Украины

15:49 05.08.2022 В первые месяцы 2022 года товарооборот России и Турции вырос в два раза. Об этом сообщил 5 августа президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: товарооборот России и Турции в начале года вырос в два раза

15:52 05.08.2022 Эрдоган запланировал обсудить с Путиным проект завершения строительства АЭС «Аккую».

15:52 05.08.2022 Газопровод «Турецкий поток» сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, заявил 5 августа президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Москве. Читайте подробнее: Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставок газа в ЕС

15:53 05.08.2022 «Турецкий поток» продолжает снабжать европейские страны российским газом исправно и бесперебойно. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Об этом: Европа должна быть благодарна Турции за поставки российского газа — Путин

15:55 05.08.2022 Вопрос с поставками украинского зерна из черноморских портов в настоящее время решён. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Читайте подробнее: Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками продовольствия

16:00 05.08.2022 Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей с Турцией. Об этом он сказал 5 августа на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Читайте подробнее: Путин заявил о планах подписать торгово-экономический меморандум с Турцией

16:08 05.08.2022 Обращаясь к Эрдогану, Путин назвал его «дорогой друг».

16:10 05.08.2022 Перед встречей Путина и Эрдогана в Сочи представительная делегация из экономического блока правительства России побывала по приглашению турецкого лидера в Турции.

16:28 05.08.2022 Отметим, что встреча Путина и Эрдогана проходит в санатории «Русь» в Сочи.

16:48 05.08.2022 Отношения России и Турции выходят на новый уровень. Об этом 5 августа заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Эрдоган заявил Путину о новой странице в отношениях Турции и РФ

16:52 05.08.2022 «Наши делегации встретились, эти встречи прошли продуктивно. Касается это экономических, торговых, всех наших областей. Во всех этих сферах были обсуждены многие вопросы, а сейчас, после всех этих вопросов, можно сказать, наверное, мы поставим здесь уже точку», — так Эрдоган прокомментировал переговоры российской делегации в Турции.

17:08 05.08.2022 Эрдоган надеется, что весь мир следит за его переговорами с Путиным в Сочи: «Сегодня мир устремил свои взгляды на Сочи: что в Сочи будут делать, чем они будут заниматься в Сочи, что они будут обсуждать? Наверное, пристально [мир] следит за нашей встречей, за Сочи. И вслед за нашей встречей, наверное, самый лучший ответ будет направлен этим кругам, этим лицам».

17:57 05.08.2022 Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Сочи. 5 августа 2022 tccb. gov. tr

18:27 05.08.2022 Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже три часа, пишут РИА Новости.

19:21 05.08.2022 Как отмечается, уже четыре часа продолжаются переговоры Путина и Эрдогана в Сочи.

19:22 05.08.2022 Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: kremlin.ru

19:30 05.08.2022 Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершены. Президент Турции уехал. Видео опубликовано ТГ-каналом «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

19:31 05.08.2022 Путин после четырехчасовых переговоров проводил Эрдогана до машины — Пул N3.

19:40 05.08.2022 Путин и Эрдоган по итогам переговоров приняли совместное заявление. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщило РИА Новости. Ждём.

19:54 05.08.2022 Подробности от RT со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака: Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.

20:01 05.08.2022 Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершилась. Переговоры продолжались четыре с лишним часа. Об этом: Путин и Эрдоган завершили четырёхчасовую встречу в Сочи

20:18 05.08.2022 Лидеры Турции и России достигли договорённостей о постепенном переходе на взаиморасчёты в рублях при поставках газа. Об этом 5 августа заявил вице-премьер Александр Новак журналистам по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Читайте также: Новак: Путин и Эрдоган договорились о российском газе за рубли

20:21 05.08.2022 Пресс-служба Кремля опубликовала заявление по итогам встречи Путина и Эрдогана: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, Российская Федерация, 5 августа 2022 года. Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами. В рамках этих пониманий лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство. По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности. В этом контексте лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства. Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями. Заявлена твердая приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Стороны обозначили важность проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов на основе максимально широкого консенсуса и вновь подтвердили свою поддержку продолжающемуся политическому процессу, основанному на главенствующей роли самих ливийцев и под их руководством. Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции».

21:49 05.08.2022 Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Сочи. 5 августа 2022. tccb. gov. tr

17:18 06.08.2022 Совместное решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переходе к расчётам за газ в национальных валютах положительно оценили читатели турецкого издания Haber7. Так, один из комментаторов назвал эту договорённость «отличной сделкой». По его мнению, если Россия и Турция перейдут к рублю и лире, господство доллара и евро скоро закончится. «Долой доллар!» — заявил пользователь tunctunc и добавил, что будущее — за Россией и Турцией. Подробности в материале: Жители Турции одобрили решение о переводе расчётов за газ в рубли и лиры

18:27 06.08.2022 Четырёхчасовая встреча лидеров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, во время которой были подняты вопросы относительно вывоза зерна с Украины, торговых отношений России и Турции, энергетических поставок, ситуации в Сирии, а также урегулирования в Нагорном Карабахе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Турция выбрала Россию, а не Украину» — сети о встрече Путина с Эрдоганом

18:56 06.08.2022 Ведущие страны мира заинтересованы в сотрудничестве с Анкарой в сфере беспилотников, заявил 6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в пригороде Стамбула. «В мире есть суперсилы, которые хотят войти с совместными инвестициями с нами в этой области», — сказал турецкий лидер на церемонии, которую транслировал телеканал TRT. Подробности в материале: Эрдоган: ведущие державы хотят сотрудничать с Турцией по беспилотникам

07:11 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах посетить саммит ШОС в сентябре в Узбекистане. По его словам, «мы хотим или присоединиться к «шанхайской пятерке», или стать наблюдателями и партнерами». Так в новом формате он намерен сохранить статус государственного деятеля мирового уровня. Читайте также: Эрдогану мстят за встречу с Путиным в Сочи?

07:12 Сводки турецкой прессы от 1−9 августа 2022 года. Читайте также: АЭС «Аккую» в Турции стала полностью российским предприятием

07:12 В социальных сетях обсудили сообщение газеты Financial Times о том, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. Читайте также: Сеть: «А что случилось?» — Запад обеспокоен сближением России и Турции

07:13 Турция. Иван Шилов @ ИА REGNUM