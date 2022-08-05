Сан-Франциско, США, , 14:22 — REGNUM Криптовалютная компания Nomad обещала хакерам вознаграждение в размере до 10% за возврат средств после того, как потеряла почти 200 миллионов долларов в результате взлома системы безопасности, сообщает 5 августа CNBC.

Кибербезопасность Government.ru

Nomad обратилась к ворам с просьбой вернуть хоть какое-то средства на ее криптокошельки. В заявлении, опубликованном вечером 4 августа, компания сообщила, что на данный момент ей удалось вернуть более 20 миллионов долларов.

«Вознаграждение предназначено для тех, кто отзовется сейчас, и для тех, кто уже вернул средства», — заявили в Nomad.

Nomad заявила, что не будет обращаться в суд или полицию против хакеров, которые вернут 90% похищенных средств, так как будет считать этих людей «белыми шляпами». «Белые шляпы» на сетевом сленге — это «этичные хакеры», специалисты по кибербезопасности. Они тестируют программное обеспечение организаций и предупреждают об уязвимостях.

Подобная уязвимость в коде Nomad позволила хакерам присвоить около 190 млн долларов в цифровых активах. Пользователи могли ввести в систему любое значение, а затем снять эту сумму, даже если на депозите было недостаточно средств. При этом не требовалось никаких навыков программирования, чтобы воспользоваться уязвимостью.

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