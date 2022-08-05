Улан-Удэ, 5 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом. Семь человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 138 200.

Выздоровели после COVID-19 к 5 августа 134 676 пациентов, в том числе 33 за сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 3 037 человек.