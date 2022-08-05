Донецк, , 14:22 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка снова были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что новый обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка был зафиксирован в 14:08 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Донецке в результате обстрелов ВСУ горит здание железнодорожного вокзала.