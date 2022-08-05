Париж, 5 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу заявил, что в сотнях коммун Франции больше нет питьевой воды, сообщает Le Parisien.

ИА REGNUM Вода

«Более чем в сотне коммун Франции больше нет питьевой воды», — объявил министр экологического перехода Кристоф Бешу во время поездки в Приморские Альпы. В этих муниципалитетах питьевая вода привозится, потому что «в трубопроводах больше нет воды».

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила об активизации межведомственной кризисной группы, в то время как почти все департаменты ввели ограничения на водоснабжение, а 62 из них находятся на самом высоком уровне готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции EDF Group сократит производство на трех атомных электростанций из-за жары.