Белгород, 5 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Паспорт гражданина Российской Федерации вручили в Белгороде 94-летней участнице Великой Отечественной войны и ветерану труда Елене Фёдоровой, сообщили корреспонденту 5 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российский паспорт

Пенсионерка приехала к своей дочери в Белгородскую область в марте 2022 года из Луганской Народной Республики. Ветеран отметила, что Россия была и остаётся для неё Родиной.

Российский паспорт ветерану дома вручил начальник городского полицейского ведомства Александр Коробейников.