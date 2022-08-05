Вашингтон, 5 августа 2022, 14:17 — REGNUM Белый дом вызвал посла КНР в США Цинь Гана, чтобы выразить протест действиям Китая в связи с эскалацией ситуации вокруг Тайваня. Об этом 5 августа заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в течение быстрого времени напряженность после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не спадёт.
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