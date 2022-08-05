Вашингтон, 5 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Белый дом вызвал посла КНР в США Цинь Гана, чтобы выразить протест действиям Китая в связи с эскалацией ситуации вокруг Тайваня. Об этом 5 августа заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Jiang Dong-Qin Белый дом

«Мы вызвали посла КНР Цинь Гана в Белый дом, чтобы сообщить ему о провокационных действиях КНР. Мы осуждаем военные действия КНР, которые являются безответственными и противоречат нашей цели поддержания мира и стабильности в регионе», — передает Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в течение быстрого времени напряженность после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не спадёт.

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