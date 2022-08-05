Уфа, , 14:26 — REGNUM Вопросы, стоящие перед сельхозпроизводителями Башкирии, обсудил глава региона Радий Хабиров с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым в Уфе. Об этом 5 августа сообщил глава республики в своем телеграм-канале.

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

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Он напомнил, что Башкирия является один из опорных регионов России с точки зрения сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Республика занимает первое место в России по производству товарного мёда и кумыса, находится на втором месте в стране по производству говядины, молока, поголовью лошадей и коров, занимает третье место по поголовью крупного рогатого скота.

«Но нам было бы сложно справляться с поставленными задачами, если бы не серьезные меры федеральной поддержки. Только за последние три года мы закупили сельхозтехники более чем на 40 миллиардов рублей», — напомнил глава региона, отметив, что в 2022 году аграриям была поставлена задача собрать весь урожай за десять дней.

Он также напомнил, что аграрии Башкирии приняли участие в федеральной программе по мелиорации. Сельхозпроизводители региона участвуют и в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Хабиров отметил, что в республике системно занимаются семеноводством и селекцией. Так, в 2022 году планируется собрать четыре млн тонн зерновых, 500 тысяч тонн масличных, 1,6 млн тонн сахарной свеклы.

«У Дмитрия Николаевича очень насыщенная программа у нас в республике. Есть в ней крупные сельхозпредприятия и наш аграрный университет. А только что у нас в ЦУР Башкирии закончилось заседание федерального оперштаба, в котором участвовали представители Минсельхоза России и профильных ведомств регионов страны. Очень признателен Дмитрию Николаевичу за визит к нам в Башкирию», — заявил он.