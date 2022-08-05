Москва, , 19:48 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», Иркутская область входит в двадцатку регионов Российской Федерации по количеству субъектов МСП и в тройку по Сибирскому федеральному округу. Но именно небольшие предприятия больше других подвержены риску банкротства, любая дополнительная финансовая нагрузка может стать для них губительной. Что уж говорить о крупных штрафах, которые даже за мелкие нарушения выписывают предпринимателям контролирующие органы, невзирая на размер бизнеса. Если бы не поддержка Корпорации МСП, именно такой штраф (на 500 тыс. рублей) мог закончился банкротством маленького кафе «Калинка-Малинка». Историю спасения бизнеса рассказал в своем Telegram-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Кафе Say_No_To_Turtles

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Эта история началась еще осенью 2020 года, когда в Иркутск пришла вторая волна пандемии и начались проверки противоковидных ограничений. Отсутствие графика уборки в кафе и не надетая кассиром маска обернулись для фастфуда предупреждением и первым протоколом. Его владелица кафе Марина Утемисова попыталась самостоятельно обжаловать, но безрезультатно.

Второй протокол за нарушение антиковидных требований в июле 2021 года обернулся для индивидуального предпринимателя реальным штрафом. Отсутствие перчаток у продавца, маски — у покупателя и специальной разметки на полу были оценены в 500 тыс. рублей. Хождение по судам не помогло: отменить решение проверяющих последовательно отказались районный и областной суды, отклонена была и кассационная жалоба.

Полмиллиона рублей для небольшого общепита — штраф неподъемный. 11-летний бизнес, коллектив, который удалось сохранить даже в пандемию — все могло рухнуть. Последней надеждой предпринимательницы на сохранение любимого дела стала Корпорация МСП. В марте 2022 года она обратилась туда с просьбой о помощи. Как раз тогда проходил последние стадии принятия подготовленный Корпорацией и Минэкономразвития РФ законопроект с поправками в КоАП, снижающими административную нагрузку на бизнес.

С началом действия изменений развернулась информационная кампания по разъяснению возможностей обратной силы закона и оспариванию решений по еще неоплаченным штрафам. Параллельно юристы Корпорации МСП занимались составлением жалоб по обращениям бизнеса. Но, к сожалению, в ситуации с «Калинкой-Малинкой» нововведения не могли отменить штраф — в регионе еще продолжали действовать коронавирусные ограничения.

Встала новая задача — помочь бизнесу продержаться до отмены COVID-требований. И пока ждали соответствующего решения иркутских властей, Корпорация МСП взяла бизнес Марины Утемисовой под крыло: помогла подать документы на рассрочку по кредиту, разбиралась с банками, чтобы те не списывали деньги со счетов, обосновывали приставам необходимость применения моратория на банкротство и т.д.

Шаг за шагом проблемы предпринимательницы решались. К концу апреля у нее на руках уже было решение о рассрочке на три месяца, до конца июля. Как раз в течение этого периода в Иркутской области отменялись коронавирусные ограничения. И как только они были окончательно сняты, подготовленную вместе с Корпорацией МСП жалобу Марина Утемисова направила в суд. 29 июля он вынес решение, встав на сторону ИП и отменив штраф в 500 тыс. рублей. Таким образом кафе «Калинка-Малинка» было спасено от закрытия, а предприниматель — от банкротства.

Пример жительницы Иркутской области — это лишнее доказательство того, что малому бизнесу есть на кого рассчитывать в трудную минуту, кто поможет бороться с его проблемами. Для получения поддержки достаточно буквально двух кликов. Через специализированный «Сервис 360°» предприниматели могут обратиться практически по любому вопросу, связанному с ведением бизнеса, включая проведение проверок, закупки у МСП, получение мер поддержки и т.д.

Напомним, в Иркутской области сейчас действует мораторий на проведение проверок, который не подразумевает под собой полную отмену контрольных мероприятий и проверок в 2022 году (ПП РФ от 10 марта 2022 года № 336).

Новым трендом во взаимоотношениях контрольно-надзорных органов с бизнесом являются профилактические визиты, которые не предполагают возможности наказания предпринимателя, сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

«Если за второе полугодие 2021 года было совершено 40,8 тыс. таких визитов, то за полгода 2022 года их проведено уже 157,6 тыс. Это лишь на 25 процентов меньше, чем число проверочных мероприятий, проведённых в стране за этот же период, — подчеркнул Алексей Херсонцев. — При этом все профилактические мероприятия для бизнеса носят исключительно добровольный характер — они не могут проводится без согласия предпринимателя. И при проведении, например, профилактического визита инспектор не вправе требовать предоставить документы, не может наложить наказание».

Как показал проведённый Фондом ЦСР и Корпорацией МСП опрос предпринимателей, они уже оценили полезность для себя профилактических визитов на 7.7 баллов из 10.

«Сохраняется тенденция и к снижению количества проверок в 2022 году — за первые полгода их проведено менее 191 тыс. Для сравнения: за весь 2021 год было около 882 тыс. проверок (лишь каждая третья — в отношении субъектов МСП), а в 2019-м — 1,5 млн. При этом снижение числа проверочных мероприятий не повлекло увеличение ущерба», — заявил Алексей Херсонцев.

Весной на портале Госуслуг запущен сервис для бизнеса и граждан, где можно пожаловаться на недобросовестные действия проверяющих органов в рамках введенного моратория на проверки. При этом срок реагирования на эту жалобу не превышает одного рабочего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.