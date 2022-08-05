Кишинёв, 5 августа 2022, 14:12 — REGNUM Повышение в Молдавии ставки рефинансирования до 21,5% обанкротит и население, и бизнес. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон 5 августа в своём телеграм-канале.
Он назвал «абсурдом» утверждение Нацбанка, что эта мера нужна для сдерживания инфляции, так как причина роста носит не монетарный характер. По мнению бывшего президента, это вызвано неспособностью руководства страны договориться о снижении цены на газ.
«Цена в почти $1500 за тысячу кубометров природного газа — не монетарного происхождения. Это результат близорукой и безответственной политики нынешней власти», — написал политик.
Напомним, ранее Додон призывал президента Молдавии Майю Санду и премьер-министра Наталью Гаврилицу срочно отправляться в Москву и договариваться о снижении цена на российский газ. Он отметил, что ряд стран ЕС платят за него в несколько раз меньше, чем Молдавия. В случае отказа от диалога с Москвой, Додон прогнозирует рост недовольства в стране и смену правительства и президента.
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