Кишинёв, , 14:12 — REGNUM Повышение в Молдавии ставки рефинансирования до 21,5% обанкротит и население, и бизнес. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон 5 августа в своём телеграм-канале.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он назвал «абсурдом» утверждение Нацбанка, что эта мера нужна для сдерживания инфляции, так как причина роста носит не монетарный характер. По мнению бывшего президента, это вызвано неспособностью руководства страны договориться о снижении цены на газ.

«Цена в почти $1500 за тысячу кубометров природного газа — не монетарного происхождения. Это результат близорукой и безответственной политики нынешней власти», — написал политик.

Напомним, ранее Додон призывал президента Молдавии Майю Санду и премьер-министра Наталью Гаврилицу срочно отправляться в Москву и договариваться о снижении цена на российский газ. Он отметил, что ряд стран ЕС платят за него в несколько раз меньше, чем Молдавия. В случае отказа от диалога с Москвой, Додон прогнозирует рост недовольства в стране и смену правительства и президента.

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