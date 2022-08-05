Сеул, 5 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Южная Корея снова избрана на четырехлетний срок в группу «В» Совета Международного органа по морскому дну (ISA), который координирует деятельность по геолого-разведочным работам на определённой территории морского и океанического дна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Соответствующее решение было принято в ходе 27-й Ассамблеи организации, прошедшей на Ямайке 4 августа.

Известно, что Страна утренней свежести входит в состав органа ООН пятый раз. Южная Корея вошла в группу «Е» в 1996 году, однако в 2009 года Южную Корею избрали в группу «В» (крупные инвесторы).

Отметим, что при организации действуют три основных органа: Ассамблея, которая определяет основные направления политики, Совет, определяющий политику по конкретным вопросам, и Секретариат, выполняющий повседневные функции.