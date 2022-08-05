Пномпень, , 14:10 — REGNUM Власти Соединённых Штатов обеспокоены тем, что действия Китая вокруг Тайваня могут способствовать дестабилизации в регионе. Об этом 5 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи АСЕАН в Пномпене.

Энтони Блинкен U.S State Department

По словам Блинкена, Китай предпринял новые шаги на новом уровне в отношении Тайваня, при этом Вашингтон постоянно доводил до сведения Пекина, что якобы не хочет провоцировать кризис.

Также он отметил, что китайская сторона резко отреагировала на визит Пелоси на остров, использовав его в качестве предлога для усиления своей военной активности в Тайваньском проливе и вокруг него.

Кроме того, госсекретарь США указал, что считает реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань, который он назвал «мирным», неоправданной и радикальной.

«Существуют серьезные опасения, что эти действия Пекина дестабилизируют регион в более широком смысле. США не удастся спровоцировать. Мы продолжим делать то, что мы делали в течение долгого времени: будем поддерживать мир и стабильность, а также свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выразил госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что усилиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые направлены на прекращение насилия в Мьянме, якобы противоречит визит главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова в эту страну.