Милан, Италия, , 14:10 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» вновь хочет стать чемпионом Италии. Об этом 5 августа заявил главный тренер команды Стефано Пиоли в интервью La Gazzetta dello Sport.

Стефано Пиоли (в центре) Twitter@acmilan

«Мы провели отличную трансферную кампанию этим летом, «Милан» хочет повторить чемпионство», — сказал Пиоли.

По его словам, чтобы выиграть один раз — нужен талант, чтобы превратить это в стабильность — требуется характер.

Новый сезон Серии А стартует 13 августа. В матче-открытии «Милан» дома сыграет с «Удинезе». Напомним, в сезоне 2021/22 «Милан» в 19-й раз в свой истории выиграл чемпионат Италии.

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