Милан, Италия, 5 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» вновь хочет стать чемпионом Италии. Об этом 5 августа заявил главный тренер команды Стефано Пиоли в интервью La Gazzetta dello Sport.

Twitter@acmilan Стефано Пиоли (в центре)

«Мы провели отличную трансферную кампанию этим летом, «Милан» хочет повторить чемпионство», — сказал Пиоли.

По его словам, чтобы выиграть один раз — нужен талант, чтобы превратить это в стабильность — требуется характер.

Новый сезон Серии А стартует 13 августа. В матче-открытии «Милан» дома сыграет с «Удинезе». Напомним, в сезоне 2021/22 «Милан» в 19-й раз в свой истории выиграл чемпионат Италии.