Москва, , 14:06 — REGNUM На фоне сформированной за последние 20 лет политики слабого рубля в этот же период в геометрической прогрессии росли и геоэкономические вызовы для российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUMэкономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Рубль © ИА REGNUM

«Любые негативы на финансовых и товарных рынках, затрагивающие интересы российского бизнеса, оказывали давление на рубль. Серьезным вызовом для устойчивости рубля стали санкции и давление экспортеров на его курс.

Сильный и очень сильный рубль монетарным властям серьезно препятствует в формировании и реализации бюджетной политики, а низкий спрос на ключевые резервные валюты на фоне рекордного профицита платежного баланса вернул курс доллара за последние три месяца в объективный коридор 52-62 руб.

Сильный рубль — это победа над инфляцией, рост потребительского настроения граждан. Розничные цены с апреля начали снижение и россияне этому очень рады.

Интересы экспортеров, десятилетиями укреплявшие дешевым рублем свои финансовые ресурсы, могли бы сегодня и подождать. Традиционно слабый рубль интересен экспортерам металлургии, ТЭКа, удобрений и сельскохозяйственного сектора.

При этом значительно проигрывает сектор ИТ и телекоммуникаций: валютные и политические риски значительно снижают эффективность новых проектов. В проигрыше оказывается и экономическая интеграция в ЕАЭС.

Сегодня развитие новых проектов с соседями на фоне слабого рубля не вызывает энтузиазма у бизнеса соседних стран. Проходящая девалютизация, конечно, должна учитывать интересы бизнеса.

Но нужно помнить, что на фоне серьезного усиления вектора социальной политики придется очень взвешенно искать равновесный курс доллара, интересы граждан, уставших от затяжной инфляции и постоянного роста цен, должны быть обязательно учтены», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России намерен ввести дополнительные меры по сокращению банковских операций в долларах и евро. Это будет содействовать ускорению девалютизации.

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