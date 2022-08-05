Томск, 5 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. На территории Томской области 6–8 августа местами ожидается высокая пожарная безопасность — 4 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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В связи с этим спасатели предупредили жителей об угрозе возникновения пожаров в населённых пунктах, а также ландшафтных возгораний. Кроме того, растут риски задымления территорий, что может привести к нарушению жизнедеятельности в поселениях.