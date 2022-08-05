Анкара, , 14:06 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи в 15:00 мск и сначала пообщается с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет. Об этом сообщает 5 августа телеканал TRT Haber.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15:00 (совпадает с мск). Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций», — передал корреспондент телеканала из Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин уже прибыл в Сочи и готовится к переговорам с турецким коллегой. Об итогах встречи лидеров журналистам расскажет вице-премьер — сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

Читайте также: Путин прибыл в Сочи и готовится к встрече с Эрдоганом