Якутск, , 19:21 — REGNUM Осенью 2022 года в Якутии резиденты Арктической зоны РФ (АЗРФ) полностью реализуют три новых проекта. Сейчас в якутской Арктике 12 компаний, которые создают по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики свыше 660 рабочих мест и инвестируют в производства 3,4 млрд рублей. Инвесторы уже вложили в экономику hеспублики 1,07 млрд рублей, создали более 220 рабочих мест на новых предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Герб Якутии

Планируется, что осенью введут четыре гибридные электростанции в Момском районе, запустят станцию технического осмотра автотранспорта в Тикси Булунского района и построят цех переработки рыбы в Усть-Янском районе.

На территории Якутии реализуют проекты 12 резидентов АЗРФ в 8 районах — Аллаиховском, Булунском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Оленёкском, Среднеколымском и Усть-Янском.

На данный момент в Якутии введены проекты двух резидентов, среди которых «Козоводческое хозяйство» и научные исследования в Плейстоценовом парке, а также добыча олова на месторождении Ручей Тирехтях в Усть-Янском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что резидент Арктической зоны РФ планирует построить в Певеке тепличный комплекс и продуктовый комбинат для обеспечения свежими овощами, напитками и продуктами питания работников плавучей атомной теплоэлектростанции, которая обеспечивает энергией жителей Чукотки.

Читайте также: Для плавучей АТЭС построят тепличный комплекс и продуктовый комбинат