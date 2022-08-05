Астрахань, , 14:02 — REGNUM В Астраханской области 5 августа выявлены 153 пациента с коронавирусом — на 29 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

За сутки госпитализированы 55 человек. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 560 положительных результатов исследования.

115 тыс. 193 человека выписаны после курса лечения, в том числе 106 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 28 человек. Подтвержден один новый летальный случай.