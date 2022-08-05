Астрахань, 5 августа 2022, 14:02 — REGNUM В Астраханской области 5 августа выявлены 153 пациента с коронавирусом — на 29 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
За сутки госпитализированы 55 человек. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 560 положительных результатов исследования.
115 тыс. 193 человека выписаны после курса лечения, в том числе 106 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 28 человек. Подтвержден один новый летальный случай.