Таллин, 5 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Развитие парка ветрогенераторов в Рижском заливе является самым масштабным из существующих проектов морской ветроэнергетики в Эстонии, морская планировка проекта уже утверждена. Об этом сообщил эстонский портал tribuna. ee со ссылкой на советника по специальным государственным планировкам министерства финансов страны Элери Каутленбах.

Http://www.adygheya.ru В Адыгее появится ветропарк

Продолжается процесс получения разрешения на застройку. По словам Каутленбах, вырабатываемая электроэнергия будет доставляться на сушу по морскому кабелю, для этой цели потребуется возвести в западной Эстонии линию электропередач. «Для этой трассы и составляем специальную планировку, чтобы определить, куда пойдет трафик и в какой точке суши будет подключение к основной сети», — пояснила она.

Площадь территории планировки составляет около 5 404 квадратных км и включает Рижский и Пярнуский заливы в морских водах Эстонии, а на суше — город Пярну и волости Хяэдемеэсте, Тори, Кихну и Саарде в Пярнуском уезде. Ветропарк планируется мощностью до 1 000 МВт, с 50-100 ветряками в зависимости от их высоты и других технических параметров.

Ожидаемый срок реализации проекта — шесть лет.