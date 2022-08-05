Донецк, 5 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Донецке горит здание железнодорожного вокзала, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Евгений Поддубный.

Vladimir Yaitskiy Донецк. 2013

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Украинская артиллерия продолжает хаотичные обстрелы города», — отметил военкор.

Попадания снарядов в здания фиксируются и в других районах Донецка. В частности, пострадало здание больницы, есть раненые.