В Донецке после обстрела ВСУ горит здание вокзала
Донецк, 5 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Донецке горит здание железнодорожного вокзала, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Евгений Поддубный.
Vladimir Yaitskiy
Донецк. 2013
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«Украинская артиллерия продолжает хаотичные обстрелы города», — отметил военкор.
Попадания снарядов в здания фиксируются и в других районах Донецка. В частности, пострадало здание больницы, есть раненые.