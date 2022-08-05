Кишинёв, 5 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Руководство Национального банка Молдавии приняло решение поднять ставку рефинансирования сразу на три процентных пункта — до 21,5%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Отмечается, что к этой мере решено прибегнуть для сдерживания инфляции и восстановления роста экономики. Процентные ставки по кредитам овернайт повышены с 20,5% до 23,5% годовых, а по депозитам до 19,5%.

Предыдущее повышение ставки рефинансирования в Молдавии было в июне. Тогда её также подняли на три процентных пункта до 18,5%.

Стоит отметить, что Нацбанк Молдавии повышает базовую ставку с конца 2020 года. Тогда она составляла 2,65%.