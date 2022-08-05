Джелалабад, Афганистан, 5 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар мужчина убил свою мать и родного брата и ранил другого брата. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Инцидент произошёл вечером 4 августа в районе «Арбабан» третьей зоны безопасности города Джелалабад, административного центра провинции Нангархар. Обвиняемого зовут Джавад, он скрылся после совершения убийства. Мотивом события называют семейные проблемы.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Необходимо отметить, что в последнее время в столице и провинциях Афганистана увеличилось количество убийств из-за семейных проблем.