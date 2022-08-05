Донецк, 5 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был произведён в 13:27 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Помимо того, уточняется, что в 13:45 киевские боевики выпустили ещё шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что девять мирных жителей в Херсонской области едва не лишись своих квартир. Граждан из их жилищ пытались принудительно выселить украинские военные.