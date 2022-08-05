Уфа, 5 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. 19,3 млн рублей намерено направить предприятие на создание гостиничного комплекса и организацию производства трансформаторных подстанций в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Rosavtodor.ru Трасса

Сообщается, что минэкономразвития России зарегистрировало на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» нового резидента.

«Инвестор намерен реализовать проекты в двух направлениях: организовать гостиничный комплекс с предоставлением туристических услуг, а также запустить производство трансформаторных подстанций. Объем инвестиций превысит 19,3 млн рублей», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что компании сможет получить налоговые льготы и пользоваться упрощенными административными процедурами. Проект планируется реализовать до 2027 годов, в результате будет создано 15 рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что завод по производству трансформаторных подстанций также намерены создать в башкирском городе Агидель.