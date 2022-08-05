Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Глава Минэкономразвития России Максим Решетников не исключает роста уровня безработицы. Это может произойти осенью, заявил он 5 августа на совещании в Екатеринбурге.

Максим Решетников Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что сейчас показатели безработицы находятся на минимальных уровнях. «Думаю, что осенью мы отойдём от этих рекордно низких значений», — сказал он. Но добавил, что ситуация в любом случае останется контролируемой.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание прошло в уральском полпредстве. В нём приняли участие губернаторы регионов Уральского ФО.

Добавим, на Урале, как и в целом по России, ситуация с безработицей сейчас стабильная.