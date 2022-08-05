Хельсинки, 5 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Авианесущий десантно-штурмовой корабль ВМС США Kearsarge прибыл с визитом в порт Хельсинки в рамках учений в Балтийском море, сообщает 5 августа газета Helsingin Sanomat.

Корабль ВМС США

«Корабль пришел утром в столичный порт Хернесаари и пришвартовался у причала Мунккисаари, где пробудет до понедельника», — пишет газета.

Уточняется, что публичные мероприятия на его борту проводиться не будут, а в районе порта на время визита будет установлена временная бесполетная зона.