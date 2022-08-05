Джакарта, 5 августа 2022, 13:55 — REGNUM Новая Зеландия может стать мостом для отношений Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) со странами Южно-Тихоокеанского региона. Об этом, как сообщает Antara, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
На встрече министр иностранных дел Индонезии выразил надежду, что партнерство между АСЕАН и Новой Зеландией сможет стать движущим фактором для создания мира и стабильности в Тихоокеанском регионе.
«Партнерство между АСЕАН и Новой Зеландией должно быть направлено на укрепление стратегического доверия, укрепление духа сотрудничества и укрепление уважения к принципам суверенитета и территориальной целостности», — заявила Ретно Марсуди.
Для укрепления сотрудничества со странами Южной части Тихого океана Индонезия проведет Индонезийско-Тихоокеанский форум по развитию в конце года. Ожидается, что форум укрепит экономическое сотрудничество и взаимодействие в области развития со странами Тихоокеанского региона.
«Индонезия приглашает Новую Зеландию поддержать эту деятельность», — заявила Ретно Марсуди.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии на встрече министров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза (ЕС) призвало к более справедливому и доверительному партнерству между АСЕАН и ЕС.
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