Джакарта, , 13:55 — REGNUM Новая Зеландия может стать мостом для отношений Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) со странами Южно-Тихоокеанского региона. Об этом, как сообщает Antara, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia

На встрече министр иностранных дел Индонезии выразил надежду, что партнерство между АСЕАН и Новой Зеландией сможет стать движущим фактором для создания мира и стабильности в Тихоокеанском регионе.

«Партнерство между АСЕАН и Новой Зеландией должно быть направлено на укрепление стратегического доверия, укрепление духа сотрудничества и укрепление уважения к принципам суверенитета и территориальной целостности», — заявила Ретно Марсуди.

Для укрепления сотрудничества со странами Южной части Тихого океана Индонезия проведет Индонезийско-Тихоокеанский форум по развитию в конце года. Ожидается, что форум укрепит экономическое сотрудничество и взаимодействие в области развития со странами Тихоокеанского региона.

«Индонезия приглашает Новую Зеландию поддержать эту деятельность», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии на встрече министров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза (ЕС) призвало к более справедливому и доверительному партнерству между АСЕАН и ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия призывает к доверительному партнерству между АСЕАН и ЕС