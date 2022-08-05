* Талибы — запрещённая в России организация

Шаран, Афганистан, 5 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика в уезде Бармал талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали поэта Фатих Джана Паштина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

По данным источника, Паштин был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как три дня назад во время матча по крикету он исполнил национальный гимн с группой спортсменов и жителей уезда Бармал и появился на поле с триколором предыдущего правительства Афганистана.

В настоящее время он находится под стражей. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.

Жители уезда Бармал обратились к радикалам с просьбой как можно скорее освободить этого молодого человека.