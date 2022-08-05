Москва, 5 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Программа детского туристического кешбэка должна проводиться ежегодно и действовать на протяжении всего года, отметил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктурыСангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сангаджи Тарбаев

По его словам, в рамках очередного заседания рабочей группы по подготовке президиума Госсовета по туризму обсуждался проект доклада о состоянии дел в туристической отрасли, который будет представлен президенту РФВладимиру Путину.

Думский комитет, пояснил Тарбаев, предложил дополнить доклад положениями, среди которых предложение о ежегодном и круглогодичном проведении программы детского туристического кешбэка, возвращение слова «туризм» в перечень наименований специальностей для подготовки в вузах и разработка отдельной федеральной программы обновления и замены пассажирского флота.

«По сути это краеугольные камни трех важнейших направлений нашей работы — развития речного туризма с перспективой перенаправления турпотоков, наполнения отрасли кадрами и отдыха наших детей», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

Как сообщалоИА REGNUM, руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов заявил о необходимости заново запустить программу туристического кешбэка и распространять ее на сезон отпусков.