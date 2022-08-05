Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Грозы, ливни, град и сильный ветер с порывами до 27 м/с ожидаются в субботу, 6 августа, в Санкт-Петербурге. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом предупредили 5 августа в городском управлении ГУ МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Защита от непогоды

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», облака затянут небо над Северной столицей к утру 6 августа. Температура воздуха ожидается ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Днем пройдут кратковременные дожди.

«В Петербурге ожидаются грозы, ливни, местами град, при грозах усиление ветра с порывами до 27 м/с», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 7 августа, ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью также пройдет небольшой дождь, а днем будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус. Атмосферное давление будет повышаться.