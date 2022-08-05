Курск, 5 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

5 августа выявлено 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 14 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 752 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 636 пациентов, в том числе 70 — за последние сутки.

Всего скончались 2500 человек. Подтвержден один новый летальный случай.