Петропавловск-Камчатский, , 13:52 — REGNUM На Камчатке увеличивается объём рыбопродукции глубокой переработки. На регион приходится четверть производства всей переработанной и консервированной рыбы в России, об этом в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю» рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Лосось Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ежедневного предприятия региона выпускают от 900 до 1300 тыс. тон рыбопродукции.

«Если еще 10 лет назад львиная доля продукции отправлялась с района промысла в практически необработанном виде, то сейчас глубина переработки все больше нарастает. Это производства филе, фарша, использование рыбных отходов, которые нас самом деле не отходы, а ценное сырье для тех же биологически активных добавок, как Омега-3, для косметического производства, для производства рыбной муки и кормов из отходов рыбной промышленности. Все это показатель эффективности рыбной промышленности», — сказал Солодов.

Глава региона подчеркнул, что обеспечение населения края свежей рыбопродукцией по доступным ценам является приоритетной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, перед социальными учреждениями Камчатки поставлена задача на 100% перейти на использование продуктов питания местных производителей.