Таллин, , 13:51 — REGNUM Руководство эстонской энергетической компании Enefit Power приняло решение снести стеллу, установленную в память о строителях Эстонской электростанции в Аувере. Об этом сообщил портал новостей гостелерадитовещания страны ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

В компании заявили, что снос стеллы связан с озеленительным проектом, в рамках которого запланирован целый ряд наружных работ: «На стелле сокращенно написаны имена тех, кто был связан со строительством электростанции. Поскольку ее ремонт нецелесообразен и стелла в плохом состоянии, решили вместо нее отразить историю строительства станции и ее строителей иным образом».

В 1960-е годы в Аувере (северо-восточная Эстония) построили Эстонскую электростанцию на горючем сланце, которая в 1973 году вышла на полную мощность. На конец 2005 года электромощность станции составляла 1,615 МВт. Тепловая мощность достигала 84 МВт.