Красноярск, 5 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 201 новый случай заражения коронавирусом. 44 заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 369 256. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 709 пациентов, в том числе 85 за последние сутки.

Зарегистрирован один летальный случай среди ковид-пациентов. Таким образом, всего к 5 августа жертвами коронавируса в регионе стали 10 917 человек.