Таллин, 5 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Число заявок от иностранных абитуриентов на обучение в столичных вузах Эстонии довольно высокое, большую часть заявок представили граждане Украины и Нигерии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Seth Sawyers Лекционный зал в вузе

По словам проректора по учебной работе Таллинского технического университета (ТТУ) Хендрика Волля, поступило 1 200 заявок, что примерно на сто больше, чем год назад. Больше всего заявок в ТТУ поступило от украинцев и нигерийцев. Есть также много заинтересованных из Азербайджана и Финляндии.

Сколько иностранцев будет учиться в итоге, зависит от украинцев, сообщил проректор: «Сейчас у нас 70 потенциальных украинских студентов. Это заинтересованные лица, которые хотели бы приехать учиться, но они должны доказать нам свое знание английского языка до 10 августа».

По словам проректора по развитию Таллинского университета (ТУ) Катрин Сакс, больше всего заявок от абитуриентов из Нигерии, Украины и Пакистана. В предыдущие годы было много студентов из таких стран как, например, Бангладеш и Камерун, но в 2022 году из этих государств будет меньше студентов, отметила Сакс.

«По состоянию на 3 августа мы получили 773 заявления, это на 12% меньше, чем в 2021 году», — сообщила Сакс.