Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В больницы Санкт-Петербурга госпитализировали за сутки 180 больных COVID-19. Об этом 5 августа сообщили в региональном штабе. Это на 13 пациентов больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Коронавирус за минувшие сутки выявили у 2078 человек (+264 к уровню прошлых суток). От ковида, как основной причины, скончались семь больных (+1). Излечились от вируса 973 человека (-232) за сутки.

В стационарах Петербурга размещены 1346 пациентов (-69). Из них 131 человек (+16) лежит в реанимации, а 17 пациентов (-3) подключены к аппаратам ИВЛ. По выздоровлению из больниц выписали за сутки 113 человек (+2).

Количество коек в стационарах вновь увеличили. Дополнительные 400 мест развернули в Николаевской больнице, теперь в городе насчитывается 2142 койки. Всего лечение больных с ковидом и пневмонией ведут в восьми стационарах.

В домашних условиях лечение ковида ведут 8766 человек. Показатель возрос за сутки на 643 пациента.

Отметим, что за всё время действия пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 1 562 781 случай заражений коронавирусом. Скончались от ковида 34 368 больных, а излечились 1 514 334 пациента.