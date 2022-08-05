Кабул, 5 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Некоторые шииты в Кабуле провели траурную церемонию Ашура на улицах столицы Афганистана. Они вышли на улицы «Котайе-Санги» и других районов западного Кабула в 5 августа, вопреки запрету талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на проведение церемонии на улицах из-за угроз безопасности. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Oxam Кабул. Афганистан

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили проводить церемонию на улицах и велели её участникам самим обеспечить безопасность мечетей и такий.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали причиной этого решения угрозы безопасности, и представитель шиитского сообщества, ответственный за проведение церемонии в Кабуле, сообщил СМИ, что она будет проходить в закрытых помещениях.

Напомним, Ашура — комплекс обрядовых действий в исламе, который проходит в первой декаде месяца Мухаррам. Это одна из главных памятных дат, почитаемая всеми мусульманами, так как она отмечена несколькими важнейшими ветхозаветными событиями. Разные направления мусульманской религии — шииты и сунниты — имеют различные взгляды на исторические события, происшедшие в этот день, и проводят этот священный день по-разному.

Сунниты в этот день соблюдают добровольный пост в знак благодарности Аллаху за спасение пророка Мусы (Моисея) и сынов Исраила (Израиля) от войск фараона. Шииты отмечают Ашуру как траур и проводят комплекс обрядовых действий: траурные церемонии и обряды в знак памяти о мученической гибели в 680 году сына Али, внука пророка Мухаммада — имама Хусейна, его брата Аббаса и войска из 70-ти шахидов в результате сражения с войсками халифа Язида I в битве при Кербеле.