Пхеньян, , 13:51 — REGNUM В КНДР завершили строительство ГЭС Оранчхон-3, входящей в состав каскад гидроэлектростанций, расположенных на одноименной реке. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новая ГЭС Оранчхон-3 стоит на реке Оранчхон в провинции Хамген-Пукто. Информагентство не сообщает характеристик и прочих технических подробностей о новой электростанции, но подчеркивает, что строительство велось под личным контролем высшего руководства страны.

Известно, что на церемонии по случаю завершения строительства, состоявшейся 4 августа, присутствовали заместитель премьер-министра, министр электроэнергетики, главный секретарь партийного комитета провинции Хамген-Пукто, председатель Народного комитета провинции.

Отметим, что строительство первой электростанции на реке Оранчхон началось 5 июня 1981 года по указу Ким Ир Сена.