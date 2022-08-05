Москва, 5 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Американская компания McCormick& Co заявила об уходе из России. Ей принадлежит бренд приправ и специй Kamis. Эксперты ожидают, что уже осенью 2022 года цены на специи и приправы вырастут на 25%. Однако генеральный директор российского производителя специй и приправ Peppermania Андрей Емец уверен, что рост цен не сильно скажется на потребительской корзине. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 5 августа.

Марина Захарова ИА REGNUM Специи

«В целом ситуация на рынке сейчас спокойная, спрос летом небольшой. Покупатели ждут новый урожай в Китае и Средиземноморье. Осенью стабильно практически по всей продукции прогнозируется рост цены по сравнению со стартовыми ценами прошлого года. Это происходит из-за высокой инфляции в мире и роста стоимости энергоресурсов. Так как как мы сейчас несколько отрезаны от мирового рынка, увеличение стоимости происходит из-за логистики, так как товар идет через две транзитных зоны», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что после небольшого по сравнению с 2021 годом урожая красного острого чили в Индии цена подскочила и остается на высоком уровне, аналогичная ситуация с куркумой, на которую цена прилично повысилась весной и будут оставаться такой до поздней осени. По орегано, анису и кумину ожидаются урожаи обычного размера. «В Сирии был плохой урожай кумина из-за погодных условий, что может подтолкнуть цены на кумин в Турции вверх. Небольшой урожай ожидается по тимьяну, но тут есть конкуренция со стороны Египта. По лавровому листу, в связи с пожарами в Турции в прошлом году, когда выгорело достаточно много площадей, где его традиционно собирают, на рынке есть определенный дефицит. По кардамону начался сбор в Индии, урожай очень неплохой, в октябре начнется сбор урожая в Гватемале», — пояснил Емец.

Он также обратил внимание, что цена на корицу немного снизилась, что прежде всего связано с укреплением доллара относительно индонезийской валюты. Повышение цены возможно с августа — сентября, когда корицу начинают покупать крупные игроки из Европы и США в преддверии Рождества.

«Цены на гвоздику остаются на высоких уровнях, объем предложения ограничен. По корню имбиря цена наконец-то потихоньку начинает снижаться, потому что остатков еще достаточно, а впереди несколько урожаев — в июле в Перу, затем осенью в Китае, потом в декабре в Нигерии и, наконец, в январе–феврале в Индии. По луку уже многие годы на рынке доминирует Индия, цена стабильная, урожай нормальный, он весь собран и помещен в холодные овощехранилища. Морковь является одним из самых стабильных продуктов, цена очень стабильна, возможно небольшое снижение ближе к приходу нового урожая осенью. Тмин — цена сильно выросла за последние полгода. По черному перцу цена снизилась относительно пессимистичных прогнозов начала года. По корню хрена всё очень грустно. Цена на небывало высоких уровнях, ожидается ее резкое снижение в декабре, с приходом нового урожая», — уточнил тренды эксперт.

Он также добавил, что российские производители готовы занять на рынке место уходящих зарубежных брендов и смогут удовлетворить потребности практически каждого гурмана.