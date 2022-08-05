Сочи, Краснодарский край, 5 августа 2022, 13:47 — REGNUM Выплата компенсаций автомобилистам за транспорт, повреждённый в результате непогоды 23–24 июля, начались в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Автовладельцы получат по 100 тысяч рублей, право на их выплату имеют жители, относящиеся к социально незащищённым категориям. Для назначения компенсации в администрацию необходимо предоставить пакет документов.
Документы принимают до 1 сентября, с 09:00 до 18:00 по адресу: Сочи, ул. Конституции, 18, 2 этаж, кабинет 2-5.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильных ливней и последующих подтоплений в Сочи 23–24 июля повреждения получили около 40 автомобилей.