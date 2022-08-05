Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Выплата компенсаций автомобилистам за транспорт, повреждённый в результате непогоды 23–24 июля, начались в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Автовладельцы получат по 100 тысяч рублей, право на их выплату имеют жители, относящиеся к социально незащищённым категориям. Для назначения компенсации в администрацию необходимо предоставить пакет документов.

«Я узнала о том, что оказывается помощь гражданам, оказавшимся, так же как и я, в этой непростой ситуации. Сложностей в оформлении не возникло, уже на следующий день выплата пришла. Планирую направить эти средства на восстановление и чистку автомобиля», — рассказала одна из жительниц Сочи.

Документы принимают до 1 сентября, с 09:00 до 18:00 по адресу: Сочи, ул. Конституции, 18, 2 этаж, кабинет 2-5.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильных ливней и последующих подтоплений в Сочи 23–24 июля повреждения получили около 40 автомобилей.