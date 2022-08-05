Ярославль, 5 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина забыл в банкомате 600 тысяч рублей. Об этом сообщает ЯрНьюс.

40.мвд.рф Банкомат

Мужчина пришёл в отделение банка, чтобы зачислить на карту крупную сумму денег, но по неизвестной причине банкомат не принял деньги. Возможно, мужчина сам забыл нажать на кнопку зачисления и их вернули, однако он уже вышел из отделения.

Позже выяснилось, что деньги забрал следующий посетитель банка, подошедший к банкомату, сейчас его разыскивает полиция.