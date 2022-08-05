Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Сын спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко миллиардер Сергей Матвиенко приобрел 15% доли крупного девелопера «Мегалит — Охта Групп», которая возводит «Приморский квартал» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило 5 августа издание «Деловой Петербург».

Сделка Duisenberg

Сделка состоялась в мае 2022 года, соответствующая пометка появилась в ЕГРЮЛ. Активы бизнесмена пополнились 15% долей уставного капитала у ЗПИФ «Доминанта» под управлением УК «Свиньин и партнёры».

Номинальная стоимость составила 256,2 млн рублей. Однако по некоторым данным фактически долю бизнесмен мог приобрести за 1,5 млрд рублей или за 1 рубль, то есть не на денежных, а на других условиях.

«Оставшимися 85% компании застройщика владеет компания «Бриз», которую учредили «Охта Групп» (35,3%) и Александр Брега (64,7%)», — говорится в сообщении.

При этом эксперты рынка недвижимости были удивлены покупкой доли указав на то, что смысла в продаже ни у одной из сторон не было. В качестве объяснения они указали, что таким образом «Мегалит-Охта Групп» избавился от непрофильного для себя бизнеса — части проекта, а именно МФК на углу Богатырского и проспекта Испытателей, где компании планировала возвести 82–метровый общественно–деловой комплекс площадью 91 тыс. кв. м.