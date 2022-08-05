Донецк, 5 августа 2022, 13:45 — REGNUM Куйбышевский район Донецка снова был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел
Украинская артиллерия ведёт обстрел
Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России совместно с силами ДНР и ЛНР за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тыс. единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО)