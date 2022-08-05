Донецк, 5 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка снова был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России совместно с силами ДНР и ЛНР за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тыс. единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО)