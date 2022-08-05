Горно-Алтайск, , 13:43 — REGNUM В Республике Алтай против главного врача Кош-Агачской районной больницу и двух других медицинских работников возбуждены уголовные дела за получение взяток. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 30 декабря 2020 года главврач, возглавлявший тогда Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил от предпринимателей 400 тыс. рублей за способствование заключению с фирмой контракта на закупку медицинского оборудования.

«Аналогичные преступления совершены в разный период времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившим взятку от предпринимателей в размере 115 тысяч рублей и 200 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Против предпринимателей возбуждены дела за дачу взятки в крупном размере, организованной группой. Все подозреваемые к настоящему времени задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение.